In etlichen Pfälzer Städten kam es am Montagabend wieder zu „Corona-Spaziergängen“. Allein in Kaiserslautern waren nach Polizeischätzungen rund 1500 Demonstranten unterwegs. Die Teilnehmer hatten sich an verschiedenen Orten der Stadt getroffen und erst dann zu einem Zug formiert. Vergeblich wies die Polizei sie darauf hin, dass sie an einer verbotenen, weil unangemeldeten Versammlung teilnehmen.

Maskenpflicht-Anordnung mit Gelächter quittiert

In Kirchheimbolanden wurden fast 200 Teilnehmer gezählt, in Grünstadt waren es rund 100. In Frankenthal zogen 60 bis 80 Personen trotz Verbotes unbehelligt durch die Innenstadt. In Landau, wo das Verbot unangemeldeter „Corona-Spaziergänge“ bis zum 3. Januar verlängert wurde, tauchten dennoch etwa 60 Personen in kleinen Gruppen auf.

Sie wurden von der Polizei auf das Verbot hingewiesen, ein Zug formierte sich dort nicht. In Pirmasens, wo bisher kein Verbot ausgesprochen wurde, quittierten die mehr als 400 „Spaziergänger“ die von der Stadt kurz vor Beginn der Demonstration verkündete Maskenpflicht mit Gelächter.