Bereits Anfang Dezember war es zu mehreren Diebstählen von Christrosen von Gräbern auf dem Friedhof in Bellheim (Kreis Germersheim) gekommen. Nun hat der Blumendieb erneut zugeschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden am vergangenen Donnerstag zwei weitere bestohlene Gräber bekannt, von denen ebenfalls Christrosen entwendet wurden. Die Polizei mutmaßt, dass es sich bei allen Taten um den gleichen Täter handelt. Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter Telefon 07274/9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.