Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit hat die Berufstierrettung Rhein-Neckar am Donnerstag einen verirrten Biber aus der Feudenheimer Neckarschleuse in Mannheim gerettet.

Zwei Biber waren aus etwa 15 Meter Höhe in die stillgelegte mittlere Kammer der Schleuse ins Wasser gestürzt. Für einen kam jede Hilfe zu spät; er trieb auf der Wasseroberfläche. Der zweite Biber konnte sich auf eine Kammerleiter retten.

Um den Biber zu retten, wurde die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Mannheim alarmiert. Mit einem Kran von der Baustelle wurde ein Schlauchboot in die Schleusenkammer gehoben. Damit war es möglich an den Biber heranzukommen und diesen mit einem Kescher einzufangen und an Land zu bringen.

Das Tier hätte nach Einschätzung der Retter in der Kammer keine Chance zum Überleben gehabt. Der Biber sei ausgehungert gewesen und habe sich gleich über Äste und Zweige hergemacht, die in die Transportbox gelegt wurden. Das Tier wurde am Nachmittag in ein Naturschutzgebiet im Raum Mannheim ausgesetzt.

Bereits in der Woche zuvor war ein Biber aus der linken Schleusenkammer gerettet worden, die derzeit grundlegend instandgesetzt wird.