In Kaiserslautern wurde am Samstagnachmittag erneut mit einem Autokorso für die Wahrung der Grundrechte auch während der Pandemie demonstriert. Eine Kundgebung auf dem Messeplatz der Stadt war im Vorfeld untersagt worden. Wie bei früheren Veranstaltungen dieser Art trafen sich die Teilnehmer laut Polizei auf dem Mitfahrerparkplatz am PRE-Park, von wo aus sie eine rund 13 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt zurücklegten. An der Veranstaltung nahmen 40 Menschen in 27 Fahrzeugen teil. Wegen des Autokorso kam es im Bereich der Innenstadt vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da kurzzeitig Straßen und Kreuzungen gesperrt werden mussten.