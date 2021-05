Am Samstagnachmittag fand erneut ein Autokorso in Kaiserslautern statt, bei dem die Teilnehmer Kritik an den Corona-Maßnahmen übten. Eine Kundgebung auf dem Messeplatz dazu war im Vorfeld von der städtischen Versammlungsbehörde untersagt worden. Wie bei vergangenen Veranstaltungen trafen sich die Teilnehmer des Autokorsos mit ihren Fahrzeugen unter dem Motto „Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung“ auf dem Mitfahrerparkplatz am PRE-Park, um anschließend eine 13 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt zurückzulegen. An der Veranstaltung nahmen nach Polizeiangaben 23 Fahrzeuge mit etwa 45 Personen teil. Dadurch kam es im Bereich der Innenstadt zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen, weil kurzzeitig Straßen und Kreuzungen gesperrt werden mussten, so die Polizei. Das Versammlungsverbot auf dem Messeplatz wurde eingehalten.