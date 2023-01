Am Wochenende hat es im Lautertal erneut Zugausfälle gegeben. Wie Fritz Engbarth-Schuff, Sprecher des Zweckverbands öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV), auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte, fuhren am Samstag- und Sonntagabend keine Züge, „weil die DB Netz AG wieder nicht in der Lage war, alle Bedienplätze des elektronischen Stellwerks Rheinhessen/Pfalz zu besetzen“. Der ZÖPNV-Verbandsdirektor Michael Heilmann habe sich deshalb am Montagmorgen „zum wiederholten Male“ an den Leiter des Regionalbereichs Südwest der DB Netz AG gewandt und diesen aufgefordert, „darzustellen, wie die DB Netz nun vorgehen möchte“, so Engbarth-Schuff weiter. „Denn seitens des ZÖPNV ist völlig klar: So kann es einfach nicht weitergehen. Die Kunden benötigen ein verlässliches Zugangebot.“ Ob die Personalprobleme mit Beginn der neuen Woche gelöst werden konnten und die Züge wieder regulär zwischen Kaiserslautern und Lauterecken verkehren, konnte er am Montagnachmittag nicht sagen: „Da geht es uns wie den Fahrgästen: Wir wissen es nicht. Wenn die Fahrdienstleiter der DB ausreichend zum Dienst erscheinen, klappt es“, kann der Sprecher des Zweckverbands weitere Personalengpässe und damit Zugausfälle nicht ausschließen.