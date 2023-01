Vor mehr als 25 Jahren wurde Eva Götz aus Wernersbeg (Südliche Weinstraße) ermordet, am Mittwochabend will die Polizei bei „Aktenzeichen XY“ um neue Hinweise zu dem bis heute ungeklärten Fall bitten. Schon vorab gezeigt werden nun auch weitere Bilder, die bei Zeugen Erinnerungen wecken sollen.

Neues Fahndungsfoto: Gesucht wird so ein Kastenwagen. Foto: Polizei

Eva Götz hatte das Wochenende bei ihren Eltern im heimischen Wernersberg verbracht, am Abend des 26. Januar 1997 fuhr sie mit dem Zug in ihren Studienort Freiburg. Doch in ihrer Wohnung dort ist die 26-Jährige wohl nie angekommen, am nächsten Tag fand ein Fernfahrer ihre Leiche im Kreis Tuttlingen. Die Polizei geht davon aus, dass ihr Mörder sie in Freiburg in einen weißen oder beigen Kastenwagen gezerrt hatte.

Seit der Tat verschwunden: Eva Götz hatte so einen Rucksack. Foto: Polizei

Zeugen sprechen von einem Fahrzeug, bei dem es sich um einen Peugeot J7 oder J9 mit in Teilen lamellenartiger Karosserie gehandelt haben könnte. Ein Beispielfoto eines solchen Fahrzeugs hat die Polizei im Zusammenhang mit der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ veröffentlicht, die den bis heute ungeklärten Fall am Mittwochabend aufgegriffen hat. Außerdem zeigen die Ermittler zum Beispiel ein Fachbuch der Biologiestudentin, das bis heute verschwunden ist.

Gesucht wird so ein Kastenwagen. Foto: Polizei

Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden, am besten direkt bei den Ermittlern in Rottweil unter Telefon 0741 4771111 oder per E-Mail an rottweil.kd.k1.ab-coldcase@polizei.bwl.de. Für entscheidende Informationen zum Fall gibt es 5000 Euro Belohnung.

Verschollen: Fachbuch der Biologiestudentin. Foto: Polizei