Die Polizei Speyer hat seit Ende des vergangenen Jahres eine Sachbeschädigungsserie mit Schwerpunkt in der Speyerer Innenstadt beschäftigt. Dabei besprühten die zunächst unbekannten Täter Wohn- und Geschäftsgebäude mit Graffiti und verewigten sich mit ihren Erkennungszeichen, die im Szenejargon „Tags“ genannt werden. „Die Täter schreckten auch vor der lebensgefährlichen Besteigung eines mehr als vierzig Meter hohen Baukrans nicht zurück und hinterließen auch dort ihre Tags“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Polizeibeamten schließlich mehrere Tags ihren Urhebern zuordnen und eine Gruppenstruktur feststellen. Die Ermittlungen richten sich laut Polizei derzeit unter anderem gegen mehrere namentlich bekannte Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 17 Jahren aus Speyer und dem Umland, die als Teil der vorgenannten Gruppe in wechselnder Besetzung agierten.

Am Mittwoch vollstreckten die Beamten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und stellten eine Vielzahl von Beweismitteln sicher. Die Tatverdächtigen zeigten sich teilweise geständig. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Beamten der Gruppe mehr als 40 Sachbeschädigungen in Speyer, Schifferstadt, Dudenhofen und Römerberg mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro zuordnen. Die Ermittlungen dauern an.