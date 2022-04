Ermittlern in Rheinland-Pfalz ist offenbar ein Schlag gegen eine rechtsextreme Chatgruppe gelungen. Gegen die Mitglieder der Gruppe „Vereinte Patrioten“ wird wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch in Mainz mitteilte.

Ziel der Gruppe sei es, durch Anschläge einen länger andauernden bundesweiten Stromausfall herbeizuführen, um bürgerkriegsähnliche Zustände zu verursachen. Damit wolle sie das demokratische System in Deutschland stürzen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Ermittler kündigten für Donnerstag eine Pressekonferenz an.