Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern konnte im Zusammenhang mit den Schmierereien am Pfarrhaus in Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) und anderen katholischen Einrichtungen im März und April 2020 keinen Täter ermitteln und stellt die Ermittlungen damit ein. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund gegen Pfarrer Patrick Asomugha, dem zu diesem Zeitpunkt zuständigen Geistlichen in der Gemeinde, schließen die Ermittler aus. Das erklärte die Staatsanwaltschaft am Freitagvormittag. Asomugha sah sich angesichts eines Einbruchs ins Pfarrhausbüro am 21. Februar 2019 sowie von Schmierereien unter anderem am Garagentor eines Gebäudes der katholischen Kirchengemeinde in Queidersbach mit der Zahl „187“ sowie mehreren Graffiti an der katholischen Kirche rassistischen Übergriffen ausgesetzt. Er hat die Pfarrstelle mittlerweile verlassen. Die Ziffernfolge 187 bezeichnet unter anderem einen Paragrafen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem es um die Straftat Mord geht. Trotz dieser Verbindung zwischen der Zahlenfolge und dem Stichwort Mord sieht die Staatsanwaltschaft darin keine „Verbindung mit fremdenfeindlichen Taten“ sowie „keine Anhaltspunkte dafür, dass die Zahlenkombination als Morddrohung eingesetzt worden ist“, wie es in ihrer Erklärung heißt. Die Schmierereien seien rechtlich alle als Sachbeschädigung zu bewerten. Auch bei dem gefassten und im Juli rechtskräftig verurteilten Einbrecher vom Februar 2019 habe es keine fremdenfeindlichen Motive und keine Zusammenhänge zu den Graffiti gegeben.