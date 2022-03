Der 18-jährige Biologie-Student, der am 24. Januar in einem Hörsaal der Heidelberger Uni im Neuenheimer Feld eine 23-jährige Kommilitonin aus der Pfalz erschossen und acht weitere Studierende verletzt hatte, war nach Auffassung der Ermittler psychisch krank und handelte allein. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag mit. Der junge Mann sei von 2018 bis 2020 ambulant psychiatrisch und psychotherapeutisch behandelt worden, ihm wurden nach Angaben der Ermittler „unterschiedliche psychiatrische Störungen“ bescheinigt. Diese hätten dazu geführt, dass der 18-Jährige, der sich nach der Tat selbst erschoss, ein vermindertes Selbstwertgefühl aufgewiesen habe und leicht kränkbar gewesen sei. Offenbar habe er sich in seinem ersten Semester an der Uni missverstanden und gekränkt gefühlt, so dass er spätestens im Dezember 2021 die Tat geplant habe. Eine persönliche Beziehung zu der getöteten 23-Jährigen oder den verletzten Studenten konnten die Ermittler nach eigenen Angaben nicht feststellen, ebenso wenig hätten sich Anhaltspunkte für ein politisches Tatmotiv ergeben.

Die Tatwaffen, eine Schrotflinte und ein Repetiergewehr, hatte der 18-Jährige in einem Wiener Waffengeschäft erworben. Die Hürden hierfür seien in Österreich geringer als in Deutschland. Die Heidelberger Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dem Täter die Waffen nach dem Kauf unverzüglich ausgehändigt worden sind. Dies hätte jedoch erst nach einer dreitägigen „Abkühlphase“ erfolgen dürfen, weshalb die Staatsanwaltschaft nun gegen den Inhaber des Wiener Waffengeschäftes und einen Mitarbeiter wegen eines Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung ermittele.

