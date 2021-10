Entwarnung bei Fußballprofi Felix Götze vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern angesichts der erst ganz, ganz schlimmen Bilder aus der Schlussphase der Partie am Montagabend beim MSV Duisburg (1:1). Der 23-Jährige darf das Duisburger BG-Klinikum, in das er gleich nach der Partie mit einer bei einem Zusammenprall mit Gegenspieler Rolf Feltscher erlittenen Kopfverletzung eingeliefert wurde, wieder verlassen. Bei Götze wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Das teilte der Klub mit, bei dem erst einmal alle erleichtert sind. „Es war für alle ein Schock, wir sind froh, dass es Felix bessergeht“, sagte FCK-Sportchef Thomas Hengen am Dienstag.

Ein Teil von Götzes Familie war beim Spiel im Stadion und dann auch mit dem Blondschopf im Krankenhaus.

Dritte Kopfverletzung in kurzer Zeit

Für den jungen Profi ist es schon die dritte Kopfverletzung innerhalb von zweieinhalb Monaten. Am 15. August erlitt Götze bei der Lauterer 0:4-Niederlage bei Viktoria Berlin einen Haarriss im Schädel, wurde auch direkt vom Stadion ins Krankenhaus gebracht, musste wochenlang pausieren. Erst nach knapp eineinhalb Monaten, am 25. September beim 2:0-Sieg des FCK gegen den VfL Osnabrück, gab der Mittelfeldspieler ein Kurz-Comeback, bevor er eine Woche später in die Startelf zurückkehrte. Beim Benefizspiel des FCK am 9. Oktober in Koblenz gegen Mainz 05 (1:1) wurde Götze ebenfalls nach einem Kopftreffer in einem Zweikampf vorsichtshalber ausgewechselt.

Wie lange Götze nach der erneuten Kopfverletzung nun ausfällt, ist offen.

Der FCK wird Götze natürlich all die nötige Zeit geben, um vollständig zu gesunden. "An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal ausdrücklich beim Mannschaftsarzt des MSV Duisburg für die geleistete Unterstützung am gestrigen Abend bedanken“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.