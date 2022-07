Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße wird nicht mehr stattfinden. Das hat der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Donnerstag gemeinsam mit den Landräten und Oberbürgermeistern der beteiligten Kreise und Städte am Donnerstag erklärt. Zu dem Beschluss, das Großereignis zu kippen, hätten vor allem die Sicherheitsanforderungen beigetragen, die das seit Oktober 2020 gültige Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) des Landes Rheinland-Pfalz gestellt habe, hieß es bei einer Pressekonferenz in Landau. Diese können beim Weinstraßentag in seiner bisherigen Form schon deshalb nicht erfüllt werden, weil der Tag formal keinen einzelnen Veranstalter hat. Der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch nannte zusätzlich Personalprobleme als Ursache. Laut dem Landrat des Kreises Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld, ist die Unfallgefahr zuletzt – 2019 hatte der letzte Erlebnistag stattgefunden – aufgrund des starken Alkoholkonsums und der breiteren Verfügbarkeit sehr schneller E-Bikes stark angestiegen.

Beim Erlebnistag Deutsche Weinstraße wurde nahezu die gesamte Weinstraße zwischen Schweigen-Rechtenbach im Süden und Bockenheim im Norden für den Autoverkehr gesperrt, sodass die Besucher dort Fahrrad fahren konnten. Der Tag war 1985 ins Leben gerufen worden. In den Jahren 2020 und 2021 war er wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, die Absage für 2022 war bereits mit dem POG begründet worden. In der Spitze hatte der Tag rund 300.000 Besucher an die Weinsstraße gelockt. Sämtliche Statistiken beruhen dabei auf Schätzungen, denn der Erlebnistag war offiziell nie eine einzelne Veranstaltung, sondern eine abgestimmte Gleichzeitigkeit von Angeboten entlang der Weinstraße. Sicherheits- und Ordnungsaufgaben wurden jeweils von den lokalen Handelnden organisiert. Initiiert wurde der Weinstraßentag von der Werbeorganisation „Pfalzwein“.