Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße 2022, der am 28. August hätte stattfinden sollen, ist abgesagt worden. Das hat der Verein Pfalzwein, die Pfälzer Weinwerbung, am Mittwochvormittag bekannt gegeben. Bereits in den vergangenen zwei Jahren war die Großveranstaltung, die jährlich 250.000 bis 300.000 Besucher anlockte, wegen Corona abgesagt worden. Diesmal hat der Ausfall aber einen anderen Grund als die Pandemie.

Laut Pfalzwein ist der Hauptgrund das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, das ein angepasstes Veranstaltungskonzept und ein umfangreiches Sicherheitskonzept verlangt. Demnach muss künftig ein hauptverantwortlicher Veranstalter für das Event benannt werden. Pfalzwein sieht sich zwar als Impuls- und Mottogeber des Erlebnistags, tritt aber nicht als verantwortlicher Veranstalter auf. Vielmehr sei der Erlebnistag durch eine Vielzahl von Organisatoren vor Ort und deren dezentrale Veranstaltungen zustande gekommen, so Pfalzwein. Es habe bereits Abstimmungsgespräche zwischen den politischen Organen, den touristischen Vereinigungen und der Pfälzer Weinwerbung gegeben, es gebe aber noch keinen Konsens darüber, wer als Veranstalter auftreten kann. Das liege vor allem an dem kommunenübergreifenden Charakter der Veranstaltung.

Problem: Veranstalter- und Sicherheitsfrage

Weiterer Punkt: Das Sicherheitskonzept ist mit viel Verantwortung und hohen Kosten verbunden, die die Pfälzer Weinwerbung als öffentlich geförderter Verein rein rechtlich nicht verausgaben dürfe. „Wir sind in Gesprächen für das Jahr 2023, wie wir zusammen das Sicherheitskonzept auf den Weg bringen können, damit wir wieder gemeinsam entlang der Deutschen Weinstraße feiern können“, so Pfalzwein-Vorsitzender Boris Kranz. Corona habe die Abstimmungen zwischen den Beteiligten erschwert, sei aber nicht Grund der Absage, teilt der Verein mit.

Während des Erlebnistags wurde die gesamte Weinstraße von Bockenheim bis Schweigen von 10 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Radler, Inlineskater und Co. konnten die Strecke erobern und am Wegesrand Musik und Bewirtung genießen.

Ein Video aus besseren Tagen: Der Erlebnistag 2019