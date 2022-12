Stuttgart. Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck hat eine Grundsatzerklärung zu sozialer Verantwortung und Menschenrechten verabschiedet.

Damit setze sich das Unternehmen nachdrücklich für die Achtung und Wahrung der Menschenrechte ein und erwarte dies auch von seinen Geschäftspartnern, teilte der Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit. Die Erklärung entspreche den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und berücksichtige auch neue Entwicklungen wie den Umgang mit Datenschutz sowie Künstlicher Intelligenz. Die Grundsatzerklärung wurde von Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat unterzeichnet.

„Wenn wir von Verstößen gegen die Menschenrechte erfahren, können wir dies im Unternehmen melden und auf eine Lösung hinwirken“, erläuterte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Michael Brecht. Komme heraus, dass tatsächlich gegen Menschenrechte verstoßen worden sei, sei das Unternehmen in der Pflicht, in Aktion zu treten. „Diese Vorgehensweise hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt, denn wir konnten schon einige Missstände erfolgreich beseitigen. Zum Beispiel in der Türkei, wo die Gründung von Gewerkschaften massiv behindert wurde.“

Daimler Truck beschäftigt weltweit knapp 100.000 Mitarbeiter, davon rund 10.300 im Lkw-Werk im südpfälzischen Wörth.