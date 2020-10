„Erhebliche Staus und Behinderungen“ bis zum frühen Nachmittag hat ein Verkehrsunfall ausgelöst, zu dem es am Donnerstagmorgen auf der Zufahrt von der A 6 zur A 61 am Frankenthaler Kreuz gekommen ist. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim war ein Lkw-Fahrer dort gegen 7.15 Uhr auf die „vorhandene Fahrbahntrennung“ aufgefahren, die wegen laufender Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung dort steht. Der Lkw beschädigte den Fahrbahnteiler auf einer Länge von etwa 80 Metern, bevor er rechtsseitig „aufgebockt“ liegen blieb. „Unfallursächlich war ein Fahrfehler im Einfädelungsbereich der Autobahnbaustelle“, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Bergung musste ein Spezialunternehmen mit Kran aus Worms eingesetzt werden, zudem waren die Autobahnmeistereien Wattenheim und Ruchheim im Einsatz.