Eine ganze Menge von Grabschalen hat ein aufmerksamer Spaziergänger in einem Waldstück hinter dem Schifferstadter Waldfriedhof, in Höhe des Wohlfahrtswegs, im Unterholz entdeckt. Laut Polizei haben die Ermittlungen ergeben, dass Unbekannte vermutlich in der Zeit von Freitag bis Montag den Grabschmuck von Gräbern entfernt und teilweise beschädigt haben. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Bisher konnten laut Polizei bereits viele Geschädigte ermittelt werden. Weitere mögliche Betroffene sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden: Telefon 06235 4950 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de. Wenn möglich, sollten Fotos oder Beschreibungen des entwendeten Grabschmucks vorgelegt werden.