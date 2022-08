Wegen der anhaltenden Hitzetage des Sommers herrsche aktuell eine hohe Waldbrandgefahr, warnt die Stadtverwaltung: „Trockene Böden und Gräser aber auch Laub, Nadeln oder trockene Äste entzünden sich rasend schnell und lösen innerhalb kürzester Zeit einen Flächenbrand aus, dem die Feuerwehren kaum noch Herr werden.“ Laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes steigt die Waldbrandgefahr in Kaiserslautern am Dienstag, 2. August, auf Stufe vier von fünf. Die Stadt bitte die Waldbesucher daher dringend, sich im Wald umsichtig zu verhalten, nicht zu rauchen, kein offenes (Grill-)Feuer zu entfachen und das Auto nur auf vorgesehenen Flächen in Waldnähe zu parken. Denn selbst heiße Katalysatoren könnten ausgetrocknetes Gras leicht entzünden, so die Stadt.

Auf dem Bännjerrück steht eine Hecke in Flammen

Dass nicht nur im Wald ein hohes Brandrisiko herrscht, wurde am Montag auch auf dem Bännjerrück deutlich. Dort entzündete sich im Wohngebiet eine Gartenhecke, die von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Zur Brandursache sagte die Polizei, dass die Hecke mutmaßlich deshalb in Brand geraten ist, weil jemand zuvor Unkraut mit Hilfe einer offenen Flamme bekämpfen wollte, das Feuer aber schnell außer Kontrolle geriet und auf die Hecke übergriff. Polizei und Feuerwehr warnen in diesem Zusammenhang, ebenfalls angesichts der herrschenden Trockenheit, vor dem Umgang mit Flammen und offenem Feuer.

Rauch- und Brandentwicklung sofort melden

Wer eine Rauch- oder Brandentwicklung im Wald entdecke, sollte sofort die Feuerwehr unter der 112 anrufen, bittet die Stadtverwaltung. Um den Brand zu lokalisieren, helfe die Angabe des nächstgelegenen Rettungspunktes, der im Wald auf grünen Schildern mit weißem Kreuz gekennzeichnet ist. Die darauf angegebene Nummer helfe den Rettungskräften, zum Einsatzort zu finden. Über die App „Hilfe im Wald“ könne man den nächsten Rettungspunkt in seinem Umfeld ausfindig machen, informiert die Verwaltung. Damit die Rettungskräfte den Wald im Notfall ungehindert passieren können, müssen Waldwege frei von parkenden Autos bleiben.