In der zweiten Januar-Woche sorgte die Miniserie „Gestern waren wir noch Kinder“ im ZDF für Spannung. Ganze 5,3 Millionen Zuschauer verfolgten die erste Folge des dreiteiligen Fernsehfilms am Montag vor den Bildschirmen. Doch um was geht es in der Serie, die eigentlich sieben Folgen hat, eigentlich?

Die Handlung von „Gestern waren wir noch Kinder“ vereint Tragödie und Thriller: Familie Klettmann ist eine Familie ohne finanzielle Probleme. Sie wohnen in einem schicken Vorort , Vater Peter (gespielt von Torben Liebrecht) ist ein erfolgreicher Anwalt, seine Frau Anna (Maria Simon) kümmert sich um die drei gemeinsamen Kinder. An Annas 44. Geburtstag zerbricht jedoch die Welt der Familie: Peter tötet seine Frau im Affekt und kommt in U-Haft. Sein Motiv ist jedoch unklar. Die 18-jährige Tochter Vivi, die von Influencerin Julia Beautx gespielt wird, kämpft daraufhin um das Sorgerecht für ihre Geschwister und bekommt dabei Unterstützung von Polizist Tim. Er gewinnt Vivis Vertrauen, verschweigt ihr aber, dass er ihre Mutter bereits vor dem Mord kannte.

Das große Finale der Serie von Drehbuchautorin und Produzentin Natalie Scharf fand bei den Zuschauern zwar nicht mehr so großen Anklang, wie noch die erste Folge, dennoch fragen Fans der Serie bereits jetzt schon nach der Fortsetzung. Ob und wann diese ins Fernsehen kommt, ist jedoch noch nicht bekannt.

Mittlerweile sind alle Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbar.