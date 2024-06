Christian Barons „Mann seiner Klasse“ ist das erfolgreichste Buch, das je von einem Kaiserslauterer Autor geschrieben wurde. Es gibt mehrere Bühnenfassungen – und nun einen Film. Er wird am kommenden Dienstag, 2. Juli, auf dem Filmfest München uraufgeführt.

Und Christian Baron, der die Dreharbeiten von Anfang an begleitet hat, nimmt einen ganz besonderen Gast mit, wenn er am Dienstag am Gloria Palast kurz vor 20.30 Uhr über den roten Teppich läuft. Im Film spielt der in Freinsheim aufgewachsene Schauspieler Leonard Kunz den Vater von Christian Baron, Camille Loup Moltzen verkörpert das jüngere Ich des Kaiserslauterer Autors.

RHEINPFALZ-Redakteur Rainer Dick hat vorab mit Baron gesprochen, lesen Sie hier mehr über die Entstehung des Films und die Rolle, die seine Heimatstadt Kaiserslautern und der 1. FCK darin spielen. Das Filmfest beginnt am 28. Juni mit dem neuen Film von Natja Brunckhorst.