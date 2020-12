Bisher ohne nennenswerte Verzögerungen und Komplikationen läuft derzeit die Impfung von 104 Senioren und Mitarbeiter der Seniorenresidenz Pro Seniore in Neuhofen gegen das Coronavirus. Das teilt Residenzleiter Christian Ernst auf Anfrage mit. Am Morgen ist das etwa zehnköpfige Impfteam des Deutschen Roten Kreuz angerückt, unterstützt wird es von dem Neuhofener Allgemeinmediziner Dr. Michael Klamm und seinen medizinischen Mitarbeitern. Residenzleiter Christina Ernst hat sich als Erster impfen lassen. Rund 120 Menschen leben in der Residenz und werden von etwa 80 Mitarbeitern betreut. „Die Impfbereitschaft unter den Senioren, die sich aus medizinischen Gründen impfen lassen durften, war sehr hoch“, sagt Ernst, höher als unter den Mitarbeitern. Etwa 25 Mitarbeiter wurden am Vormittag geimpft. Komplikationen oder erste Impfreaktionen habe es bisher nicht gegeben. „Wir sind aber für den Ernstfall notfallmedizinisch vorbereitet und ausgerüstet“, sagt der Residenzleiter.