Vize-Weltmeister aus Zweibrücken: Was das Team der Hochschule im Roboterfußball erreicht hat, davon kann der Deutsche Fußballbund derzeit nur träumen. Im niederländischen Eindhoven musste sich das Team um den Informatikprofessor Adrian Müller nur einer Mannschaft aus den USA geschlagen geben. Beim Roboterfußball zählt neben Fußballverständnis vor allem Informatik-Know-how – davon profitiert auch der Mittelstand.

Selten hat die Feuerwehr Gelegenheit, die Bekämpfung eines Flächenbrandes zu trainieren. Am Montagabend war es soweit: südlich von Winzeln durfte die Pirmasenser Wehr auf einem Stoppelfeld in der Nähe der Biogasanlage den Ernstfall üben und setzte dabei erstmals ein hochspezialisiertes Tanklöschfahrzeug ein. Zum Artikel gibt es auch ein Video.

Die Zweibrücker Innenstadt wird um zwei Geschäfte ärmer: Schreibwaren Gehlbach in der Lammstraße und Fenja Mode in der Fußgängerzone schließen zum Jahresende. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Einige Hundehalter lassen ihre Lieblinge im Rosengarten ihre kleinen und großen Geschäfte verrichten. Das ist für die Gärtner unschön und kommt den Betreiber des Rosengartens, den Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken, teuer zu stehen.

Diabetiker besuchen neben dem Hausarzt oft auch auf Diabetologie spezialisierte Praxen. Diese Versorgung falle weg, wenn das geplante Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach wirklich in Kraft tritt, warnen Ärzte. Die Folge: mehr amputierte Füße. Die Pirmasenser Diabetologen Daniel Jager und Anita Yanna-Schulze fürchten, dass dann mehr als 800 ihrer Patienten nicht mehr von ihnen behandelt werden könnten. Sie haben eine Petition ins Leben gerufen. Unterschreiben kann man online oder in der Arztpraxis am Exerzierplatz.