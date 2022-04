Die ersten Erdbeeren aus der Region sind da – frisch gepflückt, wird die süße Versuchung wieder an zahlreichen Ständen in der Südpfalz verkauft, beispielsweise an der Frühmesser-Tankstelle in Landau. Dort gibt es rote Früchten, die von den Feldern des Offenbacher Landwirts Christof Steegmüller geholt wurden. Die Ernte habe erst vor wenigen Tagen begonnen. Dabei sei das derzeitige Wetter optimal, damit die Erdbeeren ihr Aroma entfalten könnten: viel Sonnenschein, keine Hitze und wenig Temperaturschwankungen. Allerdings reifen sie aktuell nur unter Folientunneln. „Freiland-Erdbeeren gibt es frühestens in vier Wochen“, sagt Steegmüller, der auch für den Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauer tätig ist. Zu Saisonstart ist das 500-Gramm-Schälchen wieder ein wenig teurer, aktuell ist das regionale Produkt für 5,40 Euro zu haben. In der Hochphase dürfte das Schälchen zwischen 4 und 4,50 Euro kosten. Im Vergleich zum Vorjahr muss etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden, unter anderem wegen der gestiegenen Energiekosten, vor allem aber wegen der höheren Lohnkosten, wie der Unternehmer berichtet.