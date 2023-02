Die Hilfe für das Erdbebengebiet läuft an: Heute im Laufe des Vormittags fliegt ein 51-köpfiges Team der SEEBA (Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland) des THW Rheinland-Pfalz ab dem Flughafen Köln-Bonn in die Türkei. Darunter sind auch Einsatzkräfte aus der Südpfalz. Das sagte Uwe Keller, Ortsbeauftragter des THW Germersheim, auf Anfrage zur RHEINPFALZ. Schon am Dienstagmorgen sei ein Vorausteam des THW in die Türkei gefolgen, „wir haben schon Leute vor Ort“. Mit an Bord seien auch 16 Tonnen Material. Keller selbst war bei der Flutkatastophe im Ahrtal im Einsatz.