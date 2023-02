Bangen um Opfer der Erdbebenkatastrophe

Auch Menschen in der Südpfalz bewegt das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Manche Familien müssen um ihre Angehörigen bangen. Ehrenamtliche Retter rüsten sich für den Einsatz.

Nächstes Geschäft in Kurstadt zu

In der vergangenen Woche hat der Modeladen „Glamourös“ in Bad Bergzabern seine Türen geschlossen. Es ist bereits das fünfte Geschäft, das sich innerhalb weniger Wochen aus Bad Bergzabern verabschiedet. Inhaberin Roselmaria Huy erklärt die Gründe.

Mannheim kein Modell für Landau?

Braucht Landau einen Nachtkulturbeauftragten, so wie Mannheim einen hat? Mit diesem Thema versucht die SPD, Stadtratsmehrheit und Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) vor sich herzutreiben. Doch eigentlich gibt es kaum einen Dissens, was Oppositionsarbeit schwierig bis unmöglich macht.

Wahlkampf in Herxheim

Am 12. März wird in der Verbandsgemeinde Herxheim ein neuer Bürgermeister gewählt. Als gemeinsamer Kandidat von FWG, CDU und SPD geht Christian Sommer ins Rennen. Was sind seine Ziele?

Noch kein Strom vom Dach

Ein Leser ärgert sich: Seine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach könnte längst Strom erzeugen. Aber von den Pfalzwerken hört er lange Zeit nichts. Warum der Anschluss auf sich warten lässt, lesen Sie hier.