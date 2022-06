Die Interessengemeinschaft (IG) „Kein Öl“ aus Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) bekommt keinen Prozesskostenzuschuss in Höhe von rund 9000 Euro von der Gemeinde. Bürger klagten 2016 und 2017 in zwei Gerichtsinstanzen gegen eine geplante Erdöl-Bohrung in Dorfnähe. Sie scheiterten, weil sie nicht klagebefugt waren. Der Gemeinderat hatte sich zuvor gegen eine Klage ausgesprochen und die Erdöl-Suche befürwortet. Weil alle politischen Gremien in Otterstadt die Bohrung nun aber ablehnen, wollte die IG jetzt einen Teil der Prozesskosten erstattet bekommen. Eine Ratsmehrheit lehnte dies ab, weil dadurch ein Präzedenzfall geschaffen werden könnte und weitere private Klagen und Geldforderungen von Bürgern befürchtet wurden.

