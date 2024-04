Die Entscheidung fiel bei einer Enthaltung einstimmig: Die Ortsgemeinde Otterstadt gibt den juristischen Kampf gegen das geplante Erdöl-Projekt in Ortsnähe nicht auf, sondern will vor das Oberverwaltungsgericht in Koblenz ziehen. In erster Instanz – dem Verwaltungsgericht in Neustadt – waren die Ortsgemeinde, die Verbandsgemeinde und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Mitte März gescheitert.

