Geißler schließt Er-lebt-Gemeinde von Kindertagen aus

Die Stadt dreht die Spirale weiter: Die Er-lebt-Gemeinde soll bei künftigen Auflagen des Landauer Kindertags nicht mehr dabei sein dürfen. Im Zentrum der Debatte steht eine homophobe Predigt.

Warum das Kinderbecken im Freibad so lange Baustelle ist

Seit der Öffnung des Landauer Freibades ist die Sanierung des Kinderbeckens ein Thema. Die Fertigstellung zieht sich in die Länge, denn bei der Produktion der Fliesen kommt es zu Verzögerungen. Wann können die Kinder wieder planschen?

Ein Unabhängiger für den Stadtvorstand

„Verwaltung ist eine gute Schule des Lebens“, sagt Arno Schönhöfer. Der Abteilungsleiter will hauptamtlicher Beigeordneter in Landau werden. Er verstehe sein Handwerk, trage keine Scheuklappen und wolle der Politikverdrossenheit etwas entgegensetzen.

Ein ganzes Haus steht noch leer

Das Thema Flüchtlingsunterbringung bewegt. Speyer will Container aufstellen, Landau einen Neubau errichten. Im Kreis Germersheim hingegen stehen noch viele Zimmer leer. Was im Landkreis anders ist als in den Nachbarkommunen.

Schulkiosk öffnet mit neuen Ideen

Das Goethe-Gymnasium hat einen neuen Kiosk. Wochenlang haben Schüler, die den Verkauf übernehmen, ausprobiert, was gut ankommt und was nicht. Fleischkäse wurde aus der Theke verbannt.

Bald fast überall in Kandel Tempo 30

Fast in ganz Kandel gilt künftig vermutlich schon bald „Tempo 30“. Die Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit im bebauten Ortsbereich von bisher 50 auf 30 Stundenkilometer hängt nun nur noch von der Zustimmung des Stadtrates ab.