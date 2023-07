Jakob Hammerle wurde in den USA zum erfolgreichen Geschäftsmann. Und er fädelte eine Partnerschaft zwischen seinem neuen Wohnort und seiner alten Heimatstadt Grünstadt ein. So brachte er Weingräfinnen, die Schneckenkönigin und viele Urlauber aus dem Leiningerland an den Golf von Mexiko. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Mehr über ihn steht im ausführlichen Nachruf.