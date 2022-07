Nach acht Monaten Bauzeit ist es am Wochenende so weit: Die barrierefrei ausgebaute Markwardanlage wird mit einem großen Fest eröffnet. Nun können auch Menschen mit Rollstuhl den Annweilerer Park problemlos erkunden. Aber auch Kinder können sich auf neue Attraktionen freuen. Was alles verändert wurde, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.