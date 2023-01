Immerhin: Der Saarländer Gabriel Clemens ist im Halbfinale gegen den neuen Weltmeister im Darts ausgeschieden. Denn Michael Smith hat am Dienstagabend den Titel mit einem 7:4 gegen den Niederländer Michael van Gerwen gewonnen. In seinem dritten Finale war es der erste Sieg für den Engländer, van Gerwen verpasste in der Neuauflage des Finals von 2019 hingegen seinen vierten WM-Titel.

Beide Kontrahenten schenkten sich nichts, im zweiten Satz waren sie im Gleichschritt auf dem Weg zum perfekten Spiel, nämlich mit neun Darts von 501 auf 0 herunterzuspielen. Van Gerwen verfehlte den letzten Pfeil, Smith machte es besser. Die TV-Kommentatoren sprachen vom „besten Leg aller Zeiten“, die Fans im Londoner „Ally Pally“ jubelten frenetisch, die Stimmung war schon früh im Spiel am Anschlag.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, van Gerwen und Smith warfen reihenweise die Maximalpunktzahl von 180. Insgesamt waren es 22. Ab dem achten Satz mehrten sich jedoch die Fehler bei van Gerwen, Smith zog auf 6:3 davon. Zwar stemmte sich der Niederländer noch einmal gegen die Niederlage, doch es reichte nicht. 500.000 Pfund Preisgeld und die Sid-Waddell-Trophy gehen an den Bezwinger von Gabriel Clemens. Außerdem steht Smith nun an der Spitze der Weltrangliste.