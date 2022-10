Die am Freitagabend entwischte Boa Constrictor ist noch immer nicht aufgetaucht, wie die Polizei auf Nachfrage berichtet. Die Schlange soll aus bisher unbekannter Ursache aus ihrem Terrarium in einem Anwesen in der Bodelschwinghstraße in Insheim herausgelangt und über die Terrassentür nach draußen entschwunden sein. Da das Grundstück an weitere Gartengrundstücke und an ein Feld angrenzt, konnte das Tier in der Dunkelheit nicht gefunden werden. Übers ganze Wochenende waren laut Polizei private Suchtrupps unterwegs, jedoch erfolglos. Die Nachbarschaft wurde informiert. Die Schlange ist etwa 1,70 Meter lang, gelb und hat einen Durchmesser von sieben bis acht Zentimetern. Unter keinerlei Umständen sollte versucht werden, sie selbst einzufangen, warnt die Polizei, die bittet, sie im Sichtungsfall unter Telefon 06341 2870 zu verständigen.

Das rät auch Reptilienexperte Kevin Keßler, der in Gossersweiler-Stein gerade ein Tierheim speziell für Exoten aufbaut. Die Schlange sei nicht giftig, aber potenziell gefährlich. Ihre langen Zähne könnten zu Verletzungen führen, auch wenn weder Mensch noch Kind dem Beuteschema der Würgeschlange entsprächen. Trotzdem rät er: „Wenn man auf die Schlange trifft, nicht bedrängen, sonst geht sie in Verteidigungshaltung.“ Allerdings vermutet Keßler, dass das Tier im Freien sowieso nur noch regungslos aufzufinden sei. Es sei zwar gerade warm draußen, aber eigentlich brauche so ein Schlange konstant 30 Grad. Er kann sich auch nicht vorstellen, warum das Tier freiwillig den Weg in die Kälte gesucht haben soll. Keßler kann sich vorstellen, dass das Tier in der Freiheit Geräte sucht, die Wärme ausstrahlen.