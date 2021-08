Sie habe eine Schlange gesehen: Das hatte eine Frau aus Schifferstadt Ende Juli der Stadtverwaltung gemeldet. Sie habe das Tier – es handelt sich wohl um eine etwa einen Meter lange, drei Finger dicke, dunkel gefärbte Schlange – in der Hans-Purrmann-Straße gesichtet. Jetzt scheint das Rätsel um das Reptil gelöst.

Ein beherzter Bürger hat laut Stadtverwaltung am Samstag eine Schlange in der Hans-Purrmann-Straße eingefangen und dem städtischen Vollzugsdienst übergeben. Vermutlich handele es sich um die Schlange, die Ende Juli dort gesichtet worden war, schreibt die Stadtverwaltung Ein Sachverständiger identifizierte das Reptil als ungiftige heimische Barrenringelnatter. Das Tier konnte an geeigneter Stelle im Stadtwald in die Freiheit entlassen werden.

Erleichterung bei Anwohnern

Die Barrenringelnatter (Natrix helvetica) ist im Übrigen keine Unterart der Ringelnatter. Diese Erkenntnis gilt seit ungefähr drei Jahren. Anhand von Untersuchungen des Erbguts bei mehr als 1500 Schlangen hat ein internationales Forscherteam nachgewiesen, dass die unter anderem in Westdeutschland lebende Barrenringelnatter eine eigene Art ist. Durch die schwarzen Barren, die seitlich am Körper zu sehen sind, ist die Schlange leicht zu bestimmen.

Die Stadtverwaltung dankt in diesem Zusammenhang allen aufmerksamen Bürgern für ihre Hinweise sowie den „Zugriff“ am Wochenende, „der bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für Erleichterung sorgen dürfte“.