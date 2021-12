Nach einer Bombendrohung auf einen Supermarkt im saarländischen Lebach (Landkreis Saarlouis) hat die Polizei Entwarnung gegeben. Bei der Durchsuchung des Marktes sei kein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken mit. Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr war telefonisch eine Bombendrohung bei dem Supermarkt eingegangen. Daraufhin wurde der Markt geräumt. Bei der Suche nach einem möglichen Sprengsatz waren Sprengstoffspürhunde im Einsatz. Der Bereich um den Supermarkt wurde gesperrt. Betroffen war zunächst auch eine angrenzende Bahnstrecke, die nach einer kurzzeitigen Sperrung wieder freigegeben wurde. Wegen der Größe des Supermarkts dauerte die Durchsuchung bis in den Nachmittag. Mittlerweile sei der Markt wieder freigegeben worden, hieß es. Die Polizei ermittelt weiter zur Identität des Anrufers.