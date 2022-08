Der 30. Geburtstag war Kevin Kraus am Freitag gründlich verdorben. Zum einen unterlag der Innenverteidiger mit Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern 0:1 gegen den SC Paderborn. Zum anderen erlebte er einen schmerzhaften Abend. Im ersten Abschnitt musste er nach einem Zusammenprall lange behandelt werden, nach der Pause bekam er einen Schuss von Ron Schallenberg aus kurzer Distanz an den Kopf, als er auf der eigenen Torlinie stehend den zweiten Gegentreffer verhinderte.

„Der Kiefer tut ganz schön weh“, sagte Kraus und berichtete von einem Knacken. Nach dem Röntgen am Samstag konnte der Klub nun Entwarnung geben: Es ist nichts gebrochen, Kraus benötigt keine Pause und steht am kommenden Sonntag in der Partie bei der SpVgg Greuther Fürth zur Verfügung.