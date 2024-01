Die Spannung war weg. Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der EM gegen Kroatien mit 24:30 (14:13) verloren. Das war so nicht gedacht. Es war eine spezielle Konstellation. Schon vor der Partie stand Deutschland als Halbfinalist fest, weil die Mitkonkurrenten Österreich und Ungarn ihre Spiele verloren. Das deutsche Team hatte einen enttäuschende Chancenverwertung, scheiterte immer wieder am überragenden Torhüter Dominik Kuzmanovic. Fatal: Der 0:6-Lauf ab der 45. Minute. Bundestrainer Alfred Gislason schonte seine Stars über weite Phasen des Spiels. Am Freitag (20.30 Uhr) kommt es nun zum großen Duell mit Top-Favorit Dänemark.