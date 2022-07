Schulbücher in der Tonne

Zum Ende des Schuljahres werden ausgeliehene Bücher zurück gegeben – und vernichtet. Eine Mutter ärgert sich darüber.

Von Hütte zu Hütte

Der Pfälzerwald ist in der Südpfalz als Erholungsort geschätzt. Corona hat den Wanderungen in der Natur aber nochmal einen Schub gegeben. Das Tourismusbüro SÜW möchte nun verstärkt Angebote für junge Familien schaffen.

Das andere Gesicht des Pfarrers

Die Stadt Annweiler bildet eine Kommission, um die Anschauungen und Aktivitäten ihres Stadtpfarrers Georg Biundo während der NS-Zeit aufzuarbeiten. Nun will sich eine weitere Pfälzer Kommune, die Biundo einst die Ehrenbürgerwürde verlieh, mit dem Fall befassen.

Ärztehaus kann kommen

Viele Gemeinden hatten schon Erfolg mit dem Bau eines Ärztehauses: Sie konnten Mediziner damit an ihren Ort binden. Jetzt hat auch Kandel den Weg frei gemacht.

Trotz Fledermäusen im Zeitplan

Eine Kirche muss dringend saniert werden. Das einzige Hindernis: Unter ihrem Dach leben Fledermäuse. Aber das Problem scheint bewältigt.

Abschied auf der Moto Guzzi

Karin Leiner, die Vorständin der Ökumenischen Sozialstation Landau, hat sich als Sprachrohr der Alten und Kranken gesehen und sich bei Bedarf auch in die Politik eingemischt. Jetzt geht sie in den Ruhestand, den sie mit Pferd und Motorrad genießen will.