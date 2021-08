Die im Auftrag des Landkreises Germersheim tätige Entsorgungsfirma Suez Süd GmbH mit einer Niederlassung in Rülzheim wurde von PreZero übernommen und nun umbenannt in PreZero Service Süd GmbH. Für die Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen im Landkreis Germersheim ändert sich außer der Namensänderung nichts, teil die für die Abfallentsorgung verantwortliche Kreisverwaltung mit. Die Niederlassung in Rülzheim und alle vertraglichen Beziehungen bleiben bestehen. Alle Kontaktdaten, veröffentlicht im Abfallkalender und auf der Homepage, behalten ihre Gültigkeit. Die von Suez Süd im Auftrag der Kreisverwaltung durchgeführten Dienstleistungen wie Leerung der Restmüll- und Biotonnen und Abholung des Sperrmülls werden nun von Fahrzeugen mit dem Aufdruck PreZero erledigt.

Seit 1. Juni ist PreZero Service Süd GmbH bereits Teil der international tätigen Firma PreZero Service Deutschland GmbH, die zur Schwarz Gruppe gehört, zu der auch die Lebensmittelhandelsketten Lidl und Kaufland gehören. Als Umweltdienstleister bündelt diese, so ihre eigenen Angaben, mit der Entsorgung und Sortierung von Abfällen sowie der Aufbereitung und dem Recycling alle Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette unter einem Dach.