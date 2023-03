Missbrauch: Menschen sind fassungslos

Der sexuelle Missbrauch, den ein ehemaliger Pfarrer an Jugendlichen vor fast 50 Jahren begangen hat, schockiert die Gemeindemitglieder. Menschen, die sich damals in der Pfarrei engagiert haben, berichten von Wut und Enttäuschung.

Mehr Bio beim Schulessen

Wer seine Kinder zur Mittagsverpflegung an den Schulen angemeldet hat, muss ab Herbst tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt will bei der Ausschreibung höhere Qualitäten fordern, aber Eltern auch nicht finanziell überfordern. Gelingt der Ritt auf der Messerklinge?

Züge schlafen im Bahnhof

Chaotische Verhältnisse auf den Straßen, frustrierte Berufspendler, leere Klassensäle in den Schulen – die Befürchtungen waren groß im Vorfeld des bundesweiten Warnstreiks zum Wochenstart. Hat sich all das in der Südpfalz bewahrheitet?

Fasnachtsumzug soll sicher stattfinden

Der Westheimer Fastnachtsumzug soll nächstes Jahr nicht ausfallen. Dafür stellt die Kommune jetzt die Weichen und zählt auf Unterstützung von den Nachbarn.

Lastenrad fahren will gelernt sein

Vor Kurzem hat das Lastenfahrrad-Geschäft Car Goes Bike in Landau geöffnet. Felix Schönhöfer hat getestet, welches Modell ihm am besten liegt und deutliche Unterschiede festgestellt. Das Rennen macht schließlich ein Geheimfavorit des Inhabers.

Im Bergfieber trotz Hüft-OP

Er gehörte in der Pfalz zu den Pionieren des Sportkletterns. Er war Lehrer, Internatsleiter und dann einer der ersten Kletterwand-Hersteller in Deutschland. Gerade feiert Norbert Schneider seinen 77. In den Bergen. Ein Erlebnis hat sich ihm bis heute eingebrannt: die Nacht, in der er am Mont Blanc dem Tod ins Auge blickte.