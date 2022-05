Zwei Jahren Corona-Pause und dem Tod von Triebfeder Renzo Bertolini zum Trotz: Die Kaisertafel hätte am 13. und 14. August wieder auf der Maximilianstraße stattfinden sollen. Jetzt ist der Besuchermagnet abgesagt worden. „Sie wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Gründe dafür sind vielfältig“, sagt Stefan Walch. Der Gastronom, Inhaber von Walch Catering und Fleischboutique, steht nach eigener Auskunft neben Benjamin Nahstoll (Foonax) neu an der Spitze des Vereins zur Förderung der Hotellerie und Gastronomie. Dieser hat die Kaisertafel ausgerichtet, die sich anlässlich des Stadtjubiläums 1990 als Überraschungserfolg entpuppt und seither 29 Mal die Speyerer sowie ihre Gäste begeistert hat. Lesen Sie hier: Das sind die Gründe für die Absage der Kaisertafel.