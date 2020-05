Das Deutsche Weininstitut, die Stadt Neustadt an der Weinstraße und der SWR entscheiden am Freitag, ob und in welcher Form im Herbst eine neue Deutsche Weinkönigin gewählt wird. Die Vorentscheidung wäre nach bisheriger Planung am 19. September, das Finale am 25. September vorgesehen. Mit in den Entscheidungsprozess einbezogen sind auch die 13 deutschen Anbaugebiete, deren jeweilige Weinköniginnen sich traditionell zur Wahl stellen.

Zweites Amtsjahr für Angelina Vogt erwogen

Im vergangenen Jahr wurde Angelina Vogt zur 71. Deutschen Weinkönigin gewählt, als Vertreterin des Anbaugebiets Nahe. Sie könnte ein weiteres Jahr amtieren, falls in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Nachfolgerin gewählt werden kann. Die aus Weinsheim (Kreis Bad Kreuznach) kommende Weinkönigin hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Termine absagen müssen und stattdessen ihre Social-Media-Aktivitäten verstärkt. „Jetzt, in Zeiten der Kontaktbeschränkungen, baue ich meine digitale Regentschaft aus“, sagte die angehende Winzerin.

Mehrere Anbaugebiete haben bereits entschieden, in diesem Jahr keine neue Weinkönigin und keine Weinprinzessinnen ihrer Region zu wählen. Dazu gehört neben Franken und Baden auch das größte deutsche Anbaugebiet Rheinhessen mit der Weinkönigin Eva Müller.

