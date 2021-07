Die Entscheidung der Unesco, die jüdischen Stätten in Speyer, Worms und Mainz den Status als Weltkulturerbe zuzuerkennen oder nicht, steht kurz bevor. Die Unesco werde ihr Urteil noch am Dienstag verkünden, verlautete aus dem Mainzer Innenministerium. Auch der Niedergermanische Limes strebt diese Anerkennung an.

Im Januar 2020 hat das Land Rheinland-Pfalz den Welterbeantrag „SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz“ beim Unesco-Welterbezentrum eingereicht. SchUM ist eine Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen hebräischen Städtenamen Speyer (Schpira), Worms (Warmaisa) und Mainz (Magenza). Die SchUM-Stätten wären das erste jüdische Welterbe in Deutschland.