Im Bistum Speyer werden keine Mittel aus Kirchensteuern dafür verwendet, Missbrauchsopfern Entschädigungen zu zahlen. Stattdessen soll der Erlös aus dem Verkauf des ehemaligen Bistumshauses St. Josef in Speyer verwendet werden. Das teilte am Donnerstag Generalvikar Andreas Sturm auf Anfrage mit.

Bistum muss Zahlungen aufstocken

Die katholischen deutschen Bischöfe haben entschieden, dass Menschen, die Missbrauch in der Kirche erfahren haben, Entschädigungen in Höhe von bis zu 50.000 Euro erhalten sollen. Für das Bistum Speyer heißt das, dass das bislang gezahlte Geld an die 55 Betroffenen wohl aufgestockt werden muss. Sturm rechnet mit einer Summe zwischen drei und vier Millionen. Laut Sturm ist es der Wille des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann, dass kein Euro aus Kirchensteuermitteln dafür verwendet wird. Zunächst soll der Erlös aus dem Verkauf des Hauses St. Josef in Speyer dazu dienen. Bis Anfang 2017 wurde das Gebäude vom Diözesan-Caritasverband genutzt und dann an das Gemeinnützige Siedlungswerk verkauft. Sollte die Summe nicht ausreichen, könnten Werte des Bischöflichen Stuhls, eine Körperschaft öffentlichen Rechts, veräußert werden, so Sturm. Zum Interview mit Generalvikar Andreas Sturm