Der aus Rockenhausen entflohene Affe hat scheinbar ein neues Quartier gefunden. Wie der Betreiber des Exoten-Tierparks, Andreas Spieß, auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet, wurde der Bartaffe am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, bei Teschenmoschel gesehen. Da der Flüchtige hier auch in der vergangenen Woche gesehen wurde, stellt Spieß nun hier die Lebendfalle wieder auf. Zuletzt kam die Holzkiste bei Bisterschied zum Einsatz. Seit fast zwei Monaten befindet sich der namenlose Affe auf der Flucht. Nachdem er zunächst das Gebiet um seine Heimat Rockenhausen erkundet hatte, ging es in die benachbarten Landkreise Kusel (Reipoltskirchen) und Kaiserslautern (Niederkirchen). Danach war der Affe scheinbar wieder auf dem Weg nach Rockenhausen, entschloss sich dann jedoch in Richtung Teschenmoschel zu wandern.