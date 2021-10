Alle zwei Jahre ist es Zeit für ein neues Abenteuer mit den tapferen Galliern, am 21. Oktober erscheint der 39. Band „Asterix und der Greif“. Auf einer internationalen Pressekonferenz in Paris hat am Montag Autor Jean-Yves Ferri das von Didier Conrad gezeichnete Cover des Albums enthüllt und ein paar Details der Geschichte verraten. Asterix und Obelix verschlägt es demnach in den Osten, ins Land der Sarmaten. Dorthin haben sich die Römer aufgemacht, um für Cäsar den Greif zu finden - ein Fabelwesen mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Adlers. Die Gallier eilen dem Nomadenvolk zu Hilfe gegen die Eroberer.

Es ist bereits die fünfte Zusammenarbeit von Szenarist Ferri und Zeichner Conrad. 2013 haben die beiden Franzosen die beliebte Serie von Albert Uderzo übernommen. „Asterix und der Greif“ ist das erste Abenteuer das nach dem Tod des Künstlers im März 2020 erscheint. Er hob Asterix, Obelix & Co. 1959 mit René Goscinny (1926-1977) aus der Taufe. Weltweit wurden bislang etwa 385 Millionen Comics verkauft.