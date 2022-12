Wie aus der gequälten Lotta doch noch ein Glücksschweinchen wurde

2019 misshandelten vermeintliche Fußballfans vor dem brisanten Derby zwischen dem FCK und dem SV Waldhof ein Schwein. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen und Empörung. Nun gibt es gute Nachrichten: Lotta lebt noch – saufroh und nicht nachtragend. Zum Artikel

Kindergeld, Rentenerhöhung, 49-Euro-Ticket: Das ändert sich 2023

In ihrem ersten Jahr hat die Ampel-Koalition einige Reformen auf den Weg gebracht, die 2023 greifen. Was wird teurer, was wird billiger, und was ändert sich komplett? Zum Artikel

Polizei muss niemanden mit zweifelhaften Tattoos einstellen

Wenn die Tätowierung eines Bewerbers an dessen charakterlicher Eignung zweifeln lässt, muss die Polizei ihn nach einem Gerichtsbeschluss nicht einstellen. Zwar ergebe sich heutzutage kein Pflichtverstoß, wenn jemand ein Tattoo trage, teilte das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Koblenz mit. Allerdings spielten Inhalt und Ausgestaltung der Tätowierung eine Rolle. Zum Artikel

Deutlich mehr Verkehrstote als im Vorjahr

Die Zahl der bei einem Verkehrsunfall getöteten Menschen wird einer ADAC-Prognose zufolge in diesem Jahr voraussichtlich um rund acht Prozent steigen. Der Verkehrsclub rechnet mit einer Zahl von etwa 2770 Verkehrstote. Im Vorjahr lag die Zahl mit 2562 auf einem historischen Tiefststand. Zum Artikel

Hängepartie am Hahn: Steigt jetzt ein reicher Russe ein

Die Hängepartie am Hunsrück-Airport Hahn zieht sich ins neue Jahr. Schon vor einem halben Jahr wurden Käufer präsentiert, doch diese Investoren haben noch immer nicht gezahlt. Nun könnten die Betreiber einer deutschen Rennstrecke zum Zuge kommen. Doch deren Haupteigentümer ist ein reicher Russe. Zum Artikel

Entgleiste Straßenbahn: Polizei startet Fahndung

Mit einer öffentlichen Fahndung intensivieren die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz die Suche nach zwei jugendlichen Tatverdächtigen, die im Oktober eine Straßenbahn zum Entgleisen gebracht haben sollen. Zum Artikel

„Sehr krank“: Sorgen um emeritierten Papst Benedikt XVI.

Dem emeritierten Papst Benedikt XVI. sah man seine 95 Jahre schon seit Längerem an. Nun teilt Papst Franziskus mit, dass sein Vorgänger schwer krank sei. Viele Katholiken sind besorgt. Zum Artikel

Windrad in Brand geraten

Auf einem Feld bei Losheim am See hat am späten Mittwochabend ein Windrad Feuer gefangen. Die Windkraftanlage stand in der Nacht vollständig in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Zum Artikel