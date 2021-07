Aus einer Pool-Baustelle im Garten eines Einfamilienhauses hat die Polizei in Mainz am Mittwoch eine Familievon neun Enten befreit. Die Mutter mit acht Küken sei in der Mainzer Oberstadt zunächst über eine Straße gelaufen und dann in einen Garten geflüchtet, wo alle Jungtiere in eine Pool-Baustelle gefallen seien, aus der sie sich aus eigener Kraft nicht mehr hätten befreien können, berichtet die Polizei. Mithilfe eines Keschers habe die Polizei – immer unter Beobachtung der Mutter – die Tierchen schließlich aus der Baustelle herausholen können. Die Tiere wurden anschließend zum Rhein gebracht und ins Wasser gesetzt.