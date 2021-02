Der coronabedingte Ausfall des Karnevals verdirbt in diesem Jahr nicht nur den Narren die Stimmung, sondern auch vielen Einzelhändlern, Gastronomen und Hoteliers das Geschäft. Eine am Montag veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln beziffert den wirtschaftlichen Schaden durch den Ausfall der diesjährigen Session bundesweit mit rund 1,5 Milliarden Euro. Die IW-Experten berücksichtigten in ihrer Studie den Kölner Karneval sowie das närrische Treiben in Düsseldorf und Mainz. Den größten Schaden erleidet durch den Ausfall demnach die Gastronomie mit rund 660 Millionen Euro. Dem Einzelhandel entgehen den Berechnungen zufolge Einnahmen in Höhe von rund 330 Millionen Euro. Davon entfallen 280 Millionen Euro auf den Kostümverkauf. Dem Hotelgewerbe fehlen 160 Millionen Euro und dem Transportsektor rund 240 Millionen Euro. Dabei berücksichtigten die Experten, dass die aktuelle Session mit 98 Tagen relativ kurz ist und die Umsatzausfälle damit geringer sind als in einem durchschnittlichen Karnevalsjahr.