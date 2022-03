Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine beobachten Hilfsorganisationen eine neue Spendenwelle in Deutschland. So berichtete das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe am Donnerstag von einem Spendenrekord in den vergangenen zwei Wochen. 76 Millionen Euro seien bereits eingezahlt worden – so viel wie noch nie in einem vergleichbaren Zeitraum, ließ das Bündnis von Caritas international, dem Deutschen Roten Kreuz, der Diakonie Katastrophenhilfe sowie Unicef Deutschland wissen. Eine ähnlich hohe Spendenbereitschaft registrieren die Aktion Deutschland hilft und der Deutsche Spendenrat.

