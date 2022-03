Enkeltrick-Betrüger benutzen eine neue Methode, um ihre Opfer zu übertölpeln: Sie verschicken jetzt Nachrichten bei Whatsapp. In denen geben sie sich als naher Angehöriger aus, der eine neue Handynummer habe. Außerdem habe er durch den Wechsel den Zugang zum Online-Banking, müsse aber dringend eine Rechnung bezahlen. Da solle die angeschriebene Person bitte einspringen und das Geld überweisen. Den Betrugsermittlern im für die Vorder- und Südpfalz zuständigen Polizeipräsidium in Ludwigshafen wird die Whatsapp-Variante des Enkeltricks schon seit etwa einem Jahr gemeldet, bei den Beamten in der Westpfalz laufen Anzeigen wegen des neuen Kniffs erst seit wenigen Wochen und mit steigender Tendenz ein.

